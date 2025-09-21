Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 1:10 (1:3) verließ die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Sonntag den Sportplatz Wengelsdorf. Der SV Mertendorf fuhr siegreich nach Hause.

Weißenfels/MTU. Die 20 Zuschauer auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) ein ernüchterndes 1:10 (1:3) einstecken musste.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Tim Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Luca Deckner den Ball ins Netz (17.).

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und SV Mertendorf – 1:1 in Minute 17

Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schumann (Mertendorf) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (84.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Ghriwati, Ahmetxhekaj, Shoshaj, Ramo, A. Rashiti, Ehsas (46. D. Rashiti), Alhammoud, Tobor, Azab, Deckner (39. Alabud)

SV Mertendorf: Lehmann – Seyfarth, Kuballa, Weibezahl, Burkhardt, Bakhet (33. Roßner), Mehlig (46. Boltze), Schumann, Heidler, Kusch, Schade

Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20