9:0 (7:0) in Naumburg: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Björn Leopold, der SC Naumburg, am Sonntag im Tor der Besucher aus Bad Kösen untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Mathias Werner für Naumburg traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Naumburger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Denys Tsymokh der Torschütze (14.).

SC Naumburg führt nach 14 Minuten 2:0

Der Torhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Naumburger. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Junior Moussa traf in Minute 20, Florian Uwe Sperber in Minute 29, Anton Frohn in Minute 34, Junior Moussa in Minute 41, Anton Frohn in Minute 43 und Junior Moussa in Minute 83. Spielstand 8:0 für den SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Naumburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 16

Schon zwei Minuten darauf konnte Werner (Naumburg) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 9:0 gingen die Naumburger als Sieger vom Platz. Der SC Naumburg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Naumburg – SG Blau-Weiß Bad Kösen

SC Naumburg: Klieber – Ndeve (29. Frohn), Tsymokh (22. Sperber), Götze, Moussa, Werner, Heinze, Schätz (29. Schmidt), Mahi (22. Hartmann)

SG Blau-Weiß Bad Kösen: Vogel – Schäler, Mylius, Apostel, Mühlberg (79. Malak), Reichelt (14. Rohloff), Rosenberger, Proske, Jauch (40. Trautmann)

Tore: 1:0 Mathias Werner (5.), 2:0 Denys Tsymokh (14.), 3:0 Junior Moussa (20.), 4:0 Florian Uwe Sperber (29.), 5:0 Anton Frohn (34.), 6:0 Junior Moussa (41.), 7:0 Anton Frohn (43.), 8:0 Junior Moussa (83.), 9:0 Mathias Werner (85.); Schiedsrichter: Tim Ruhland (Naumburg); Zuschauer: 42