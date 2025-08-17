Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 10:0 (2:0) fegte die Mannschaft des SV Mertendorf den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Spielfeld.

Mertendorf/MTU. Die Mertendorfer haben am Sonntag dem Rivalen aus Lützen überlegene zehn Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 10:0 (2:0) gingen sie vom Platz.

Es waren bereits 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Dimitrios-Dionisios Weibezahl für Mertendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Mertendorfer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Jason Jurke der Torschütze (38.).

SV Mertendorf in Minute 38 2:0 in Führung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Mertendorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Michael Schöppe im gegnerischen Tor. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Weibezahl (Mertendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SV Mertendorf rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Mertendorf: Lehmann – Mehlig, Kuballa (66. Schmidt), Roßner, Schumann (46. Bakhet), Seyfarth, Burkhardt (66. Stolze), Jurke, Kusch, Schade, Weibezahl (90. Heidler)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Weiß, Lehmann (46. Burau), Nadolny, Neidhold, Nadolny, Tober, Meyer, Staude (86. Laufer), Putzer, Hristov

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35