Eine deutliche Schlappe erlitt die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den Sportring Mücheln (Flex). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 20 Zuschauern mit 3:8 (2:3).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Tim Luca Deckner für JSG traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tyler Hellfayer (3.) erzielt wurde.

Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Tim Luca Deckner traf in Minute 14 ein weiteres Mal. So einfach ließen sich die Müchelner jedoch nicht abhängen. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). Dann schafften es die JSGer, der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) etwas entgegenzusetzen. Deckner versenkte den Ball in Minute 81 noch einmal. Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Richter traf in der 87. Minute noch einmal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Bereits eine Spielminute später konnte Richter (Mücheln) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die JSGer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Tobor, Ramo, Ghriwati, Ahmetxhekaj, Ehsas, Alhammoud (35. Alabud), Rashiti, Deckner, Abdullah, Shoshaj

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Kitze, Büttner, Jaskula, Hellfayer, Keiling (75. Bruckauf), Kunze, Richter, Senderak, Heine (46. Ehret), Putzer

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20