Der TSV Eintracht Lützen hatte am Freitag kein Glück und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV-Partie gegen den SV Großgräfendorf mit 0:3 (0:1).

Lützen/MTU. Das Match zwischen Lützen und Großgräfendorf ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Lützener Gastgeber bereit: Nur acht Minuten nach Anpfiff lenkte Kevin Nadolny den Ball ins eigene Tor und brachte den Lauchstädtern unerwartet die Führung (8.). Das zweite Tor konnten die Lauchstädter in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Finn-Luca Wolf den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

47. Minute: TSV Eintracht Lützen liegt 0:2 zurück

Das letzte Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Pause, als Wolf den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 erweiterte (68.). Damit war der Sieg der Lauchstädter gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – SV Großgräfendorf

TSV Eintracht Lützen: Bui – Laufer, Putzer, Neidhold, Lehmann, Hristov, F. M. Nadolny, Staude, Burau (46. Tober), K. Nadolny, Weiß

SV Großgräfendorf: Deubel – Goldschmidt (60. Marggraf), Henze, Wolf (70. Lautenschläger), Weniger, Geier, Meyer, Nehrkorn (46. Tietze), Hofmann (46. Bunzel), Werner, Ernst

Tore: 0:1 Kevin Nadolny (8.), 0:2 Finn-Luca Wolf (47.), 0:3 Finn-Luca Wolf (68.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 19