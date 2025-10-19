Dem Sportring Mücheln (Flex) glückte es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, die TSG Wörmlitz-Böllberg mit 7:4 (3:1) zu besiegen. 35 Zuschauer waren live dabei.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag 7:4 (3:1) getrennt.

Nach nur 20 Minuten schoss Lennert Damian Büttner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Anthony Ehret den Ball ins Netz.

Minute 42: Sportring Mücheln (Flex) baut Führung auf 2:0 aus

Dann verbuchten die Müchelner einen zusätzlichen Erfolg. Lennert Damian Büttner schoss und traf in Spielminute 43 zum zweiten Mal. Die TSG Wörmlitz-Böllberg lag drei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Gefährlich wurde die Situation für die Müchelner nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Taylor Kitze traf in Spielminute 70. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Ben Louis Schulze versenkte den Ball in der 75. Minute noch einmal, gefolgt von Ölmez (77.). Unentschieden. Die Müchelner schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Ehret schoss und traf in der 84. Minute, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Niklas Richter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Ehret, Senderak, Kitze, Büttner, Heine, Jaskula, Reinboth, Marggraf (60. Bruckauf), Schiek, Richter

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Ouedraogo, Redzhebov, Schulze, Löbel, Hajrizaj, Funke, Moussa Diop, Reso, Ölmez (88. Haase)

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35