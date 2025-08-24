Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erreichte der Gastgeber Möckeraner Turnverein gegen die JSG Preussen Magdeburg ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Florian Kulms (Möckeraner Turnverein) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ivan Chornobay den Ball ins Netz (24.).

Möckeraner Turnverein führt in Minute 24 mit 2:0

JSG lag 2:0 zurück. In Minute 33 jedoch wendete sich das Blatt: Freddy Kittler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Kittler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die JSGer zu erreichen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Preussen Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Roten Karte (92.).

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – JSG Preussen Magdeburg

Möckeraner Turnverein: J. K. Ott – Sidibe, Paulo, Herrmann, Otte, Thunert, Alshaman (70. Alalo), Chornobay, Kollek, Ehret, Kulms

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Hahn, Wolf, Heyer, Kopke (46. Klatt), Nolte, Göricke, (46. Tuchen), Zellner (53. Ritter), Haloum (67. Stodolka), Kittler

Tore: 1:0 Florian Kulms (19.), 2:0 Ivan Chornobay (24.), 2:1 Freddy Kittler (33.), 2:2 Freddy Kittler (79.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 25