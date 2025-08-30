Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Samstag war der SV 1890 Westerhausen gegenüber dem SV Eintracht Emseloh machtlos und wurde 1:4 (1:1) besiegt.

Thale/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Westerhausener Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Eintracht Emseloh verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:4 (1:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von André Dzial vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Pranav Girish Kale das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (36.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 1890 Westerhausen steckte einmal Gelb ein (42.). Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Jihad Tarek Aljindo den Ball ins Netz (43.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Emselohs Philipp Stache konnte seinem Team in Minute 49 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Westerhausen. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Stache den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (78.). Damit war der Triumph der Emseloher gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Eintracht Emseloh

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Miranda Conceicao (74. Rojas Peredes), Gönülcan (73. Brahmann), Rodrigues Lima Filho (54. Weickert), Lehmann, Eckert (54. Masaka), Stridde, Dantas Caldas, Gomes Paranagua, Kale, Masur

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Aljindo, Bozhok, Polívka, Stache (83. Citaku), Vrba (60. Petrai), Aljindo, Mukhoid, Schüt (80. Heimur), Shevtsov, Cibulka

Tore: 1:0 Pranav Girish Kale (36.), 1:1 Jihad Tarek Aljindo (43.), 1:2 Philipp Stache (49.), 1:3 Philipp Stache (76.), 1:4 Philipp Stache (78.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Meier, Henry Schmidt; Zuschauer: 87