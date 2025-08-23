Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V durfte sich der MTV 1887 Welsleben vor 40 Fußballfans über einen soliden 5:3 (1:1)-Erfolg gegen die JSG Mittelelbe freuen.

Till Hensel (JSG Mittelelbe) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tristan Marx den Ball ins Netz (28.).

1:1. Die JSGer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Jeremy Opitz versenkte den Ball in der 52. Spielminute. Es wollte den JSGern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Felix Brych verschaffte seinem Team vier weitere Tore (59., 63., 64., 77.). Spielstand 5:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Bennet Kunze den Ball über die Torlinie bugsierte (84.). Den Vorsprung der Gegner konnten die JSGer aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mittelelbe noch eine Gelbe Karte ein. Der MTV 1887 Welsleben hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – JSG Mittelelbe

MTV 1887 Welsleben: Koch – Marx, Richter, Raschek, F. Brych, N. Brych, Al-Alwan, Hellige, Löbel, Mackus, Filax

JSG Mittelelbe: Schmidt – Grunewald, Tuchen, Kunze, Maltritz, Schmidt, Hensel, Fraaß, Rudolph, Müller, Tuchen

Tore: 0:1 Till Hensel (24.), 1:1 Tristan Marx (28.), 1:2 Jeremy Opitz (52.), 2:2 Felix Brych (59.), 3:2 Tristan Marx (63.), 4:2 Tristan Marx (64.), 5:2 Jannik Gloria (77.), 5:3 Bennet Kunze (84.); Zuschauer: 40