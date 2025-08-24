Der SV Arminia Magdeburg II erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 39 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Roter Stern Sudenburg.

Magdeburg/MTU. Die 39 Besucher auf dem Jahnplatz haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten die Gäste aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän.

Saman Ahmed traf für den SV Arminia Magdeburg II in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

SV Arminia Magdeburg II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 44

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Pascal Krühne-Ploetz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (44.). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg II – Roter Stern Sudenburg

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Krühne-Ploetz (66. Ellebrecht), Mohammed (46. Truong), Ahmed, Chwoika, Althaus, Kreuter, Berisha (46. Osterloh), Schütz, Diener (46. Polzin), Lang (74. Abou Rawash)

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Thapa (34. Richter), Zen Al Abeden, Fatah, Alkhalaf, Fasou, Elze, Abdiwahaab, Aaraj (25. Alhamud), Moukadamou

Tore: 1:0 Saman Ahmed (11.), 2:0 Pascal Krühne-Ploetz (44.); Schiedsrichter: Otto Wilhelm Neumann (Magdeburg); Zuschauer: 39