Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg II.

Wanzleben-Börde/MTU. Die 35 Besucher des Bördestadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wanzleber besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 2:1 (2:1) knapp.

Andreas Benjamin Baier (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Baier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

26. Minute: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben in Führung dank zwei Treffern von Andreas Benjamin Baier – 2:0

Noch in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Yacine-Jocelain Bolou, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu verschaffen (37.). Die Wanzleber sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – SV Fortuna Magdeburg II

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Pluntke, Schröder, Gawrosch, Hartmann, Haberland, Baier, Köchy, Fähse, Robra, Müller

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Sommerschuh, Pausch, Rottstock, Fatah, Flügge, Viohl, Ogunjimi, Bolou, Trittel, Qasemi

Tore: 1:0 Andreas Benjamin Baier (4.), 2:0 Andreas Benjamin Baier (26.), 2:1 Yacine-Jocelain Bolou (37.); Schiedsrichter: Marcel Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 35