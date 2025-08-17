Ergebnis 1. Spieltag SV Blau-Weiß Empor Wanzleben erkämpft knappen 2:1-Sieg gegen SV Fortuna Magdeburg II
Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg II.
Wanzleben-Börde/MTU. Die 35 Besucher des Bördestadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wanzleber besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 2:1 (2:1) knapp.
Andreas Benjamin Baier (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Baier den Ball ins Netz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Wanzleben-Börde
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 1
26. Minute: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben in Führung dank zwei Treffern von Andreas Benjamin Baier – 2:0
Noch in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Yacine-Jocelain Bolou, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu verschaffen (37.). Die Wanzleber sind dennoch auf Platz drei gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – SV Fortuna Magdeburg II
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Pluntke, Schröder, Gawrosch, Hartmann, Haberland, Baier, Köchy, Fähse, Robra, Müller
SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Sommerschuh, Pausch, Rottstock, Fatah, Flügge, Viohl, Ogunjimi, Bolou, Trittel, Qasemi
Tore: 1:0 Andreas Benjamin Baier (4.), 2:0 Andreas Benjamin Baier (26.), 2:1 Yacine-Jocelain Bolou (37.); Schiedsrichter: Marcel Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 35