Eine Niederlage für die SV Fortuna Magdeburg II besiegelte den 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SV Union Heyrothsberge mit 2:3 (2:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Henry Sommerschuh das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Die Magdeburger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Joel Agbontean Brosius der Torschütze (15.).

SV Fortuna Magdeburg II führt mit 2:0 – Minute 15

Heyrothsberge war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (20.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 32 Minuten legte das Team von Dirk Hoffmann nach und netzte ein weiteres Mal ein (52). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Das finale Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jannes Ziemann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Heyrothsberge sicherte (72.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Union Heyrothsberge wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg II – SV Union Heyrothsberge

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Viohl, Kleinert, Haidari, Fatah, Stielke, Sommerschuh, Brosius, Qasemi, Rottstock, Riemann

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Karmrodt, Kadriu, Wagner, Skrzypszok, Montag, Ziemann, Wehnert, Irps, Ursu, Hobohm

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (8.), 2:0 Joel Agbontean Brosius (15.), 2:1 Ben Wehnert (20.), 2:2 Jakob Theodor Hrachowitz (52.), 2:3 Jannes Ziemann (72.); Schiedsrichter: Emil Uhde (Magdeburg); Zuschauer: 15