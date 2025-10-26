Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 20 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Arminia Magdeburg II freuen.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 20 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer waren den Gästen aus Magdeburg mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Es waren bereits 32 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Ben Wehnert für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

SV Union Heyrothsberge führt mit 2:0 – Minute 82

In der 55. Minute musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SV Arminia Magdeburg II steckte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Moritz Leonard Hanke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (82.). Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Schneider, Karmrodt, Skrzypszok, Montag, Wehnert (81. Wagner), Ziemann, Hrachowitz (77. Felter), Hanke, Slodowski (13. Hobohm), Ursu (87. Irps)

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Abou Rawash, Lang, Diener (46. Krühne-Ploetz), Chwoika, Berisha, Kreuter, Thürnagel (46. Truong), Mohammed (46. Osterloh), Ellebrecht, Ahmed

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20