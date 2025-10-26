Der SV Union Heyrothsberge gelang es am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, den SV Arminia Magdeburg II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 20 Zuschauer waren live dabei.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 20 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Ben Wehnert (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

SV Union Heyrothsberge liegt in Minute 82 2:0 vorn

In der 55. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Arminia Magdeburg II kassierte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Moritz Leonard Hanke (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 2:0 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. Die Biederitzer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Schneider, Hanke, Slodowski (13. Hobohm), Ursu (87. Irps), Karmrodt, Montag, Ziemann, Hrachowitz (77. Felter), Wehnert (81. Wagner), Skrzypszok

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Kreuter, Chwoika, Diener (46. Krühne-Ploetz), Mohammed (46. Osterloh), Ahmed, Berisha, Abou Rawash, Thürnagel (46. Truong), Ellebrecht, Lang

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20