Klar unterlegen zeigte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) im Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:3).

Nach gerade einmal 18 Minuten schoss Spieler Nummer 9 das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten in der 34. Spielminute nach. Wieder war Spieler Nummer 9 der Torschütze.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) liegt 0:2 zurück – 34. Minute

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Darnell Zeug wurde für Constantin Preuß eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Dionysis Kaplanidis für Tilmann Ecke und Timon Henze für Johannes Richard Riedel den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 9 den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (69.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr einholen. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Wendt (82. Alali), Ruppe (82. Forisch), Silber, Seidel, Müller, Rosenheinrich (26. Kappen), Neutag (10. Möhwald), Preuß (64. Zeug), Scharschuh

SV Blau-Weiß Dölau: – Henze (46. Riedel), Tyfko (28. Klein), Nietschmann (46. Khalel), Junghardt, Kaplanidis (42. Ecke), Junghahn

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35