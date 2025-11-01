Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Halle/MTU. Mit einem Gleichstand sind die Turbine Halle II und der BSV Halle-Ammendorf am Samstag auseinander gegangen. 25 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.

Gleich nach Anpfiff schoss Maximilian-Elias Pötzsch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Minute 30 Turbine Halle II gleichauf mit BSV Halle-Ammendorf – 1:1

Der Ausgang des Matches ist schon in der ersten Halbzeit vorhersehbar. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Florian Löser den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team errang (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf

Turbine Halle II: Nuding – Alassaf Alasaad, Dichtl, Völker, Neumann (28. Hoffmann), Fischer, Merschky, Höppner (54. Menzer), Fox, Löser, Förster

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Sare, Lebenda, Winter, Apelt, Rötzschke, Pötzsch, Meisel, Scheller (41. Warnecke), Eitner, Elsner (68. Bytyqi)

Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25