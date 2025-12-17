Der SC Magdeburg will mit einem Sieg gegen Flensburg das Ticket für das DHB-Pokal-Final 4 lösen. Dafür müssen die Grün-Roten vor allem die Rückraum-Achse der SG in den Griff bekommen

DHB-Pokal: SCM hat den letzten Schritt nach Köln im Blick

Beim Bundesliga-Duell im November waren Simon Pytlick (am Ball) und Marko Grgic (hinten) mit je sieben Toren beste SG-Schützen. Im Pokal-Viertelfinale wollen Magnus Saugstrup und Co. die Rückraumspieler frühzeitig stoppen.

Magdeburg - Bundesliga-Spitzenreiter gegen Tabellenzweiter, DHB-Pokal-Viertelfinale und das Final 4 in Köln vor Augen: Mehr geht nicht, wenn der SC Magdeburg am Donnerstag (19.30 Uhr/Dyn) die SG Flensburg-Handewitt empfängt. Der Sieger ist am 18. und 19. April 2026 in der Lanxess Arena dabei, der Verlierer muss sich vom Pokaltraum und dem Highlight der Saison verabschieden.