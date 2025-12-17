Roman Fress und Tommy Punch haben schon oft zusammen trainiert. Am 7. März 2026 stehen sich die beiden Boxer bei der SES-Gala in Magdeburg gegenüber. Es geht um die Interims-WM der WBO.

SES-Kämpfer Fress freut sich auf das WM-Duell gegen seinen Kumpel

Zuletzt besiegte Roman Fress (r.) im vergangenen Mai Michael Seitz nach Punkten.

Magdeburg - Die Messehalle Magdeburg soll zur Arena werden, Roman Fress und Tommy Punch zu Gladiatoren der Neuzeit. Mit passendem Video, das die Boxer als Kämpfer der Antike zeigt, und untermalt vom Soundtrack des Hollywood-Streifens „Gladiator“ läutete SES am Mittwoch den Weltmeisterschaftskampf im Cruisergewicht ein. „Auch sie wollen unterhalten“, erklärte Promoter Ulf Steinforth das Motto.