Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimvorteil half dem SV Blau-Weiß Dölau am Sonntag nicht, als er sich vor 51 Zuschauern mit 2:4 (1:2) gegen die SG Buna Halle-Neustadt geschlagen geben musste.

2:4 – SV Blau-Weiß Dölau verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SG Buna Halle-Neustadt

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und die SG Buna Halle-Neustadt ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:2).

Mohamad Saleh Abdulhamid traf für die SG Buna Halle-Neustadt in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Spieler Nummer 21 (28.) erzielt wurde.

SV Blau-Weiß Dölau und SG Buna Halle-Neustadt – 1:1 in Minute 28

Tor Nummer drei schoss Abdulhamid für Halle-Neustadt (41.). Es blieb spannend. Mohamad Saleh Abdulhamid traf für Halle-Neustadt (56). Spielstand 4:1 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Spieler Nummer 21 den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hallenser aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Buna Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau: – Nietschmann, Junghardt (46. Khalel), Riedel, Tyfko (74. Rammelt), Henze, Kaplanidis (70. Ecke), Klein

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Taher, Vernau, Ivanko, Manndou, Abdulhamid, Dong, Seym, Ballhaus (77. Solyman), Gerlach (68. Ali), Riethe (68. Wagner)

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (13.), 1:1 (28.), 1:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (41.), 1:3 Mohamad Saleh Abdulhamid (56.), 1:4 Mohamad Saleh Abdulhamid (89.), 2:4 (90.+4); Schiedsrichter: Tim Treizel (Halle); Zuschauer: 51