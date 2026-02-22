Ein 3:3 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und Reideburger SV am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser konterten in der 33. Spielminute. Diesmal war Max Mücke der Torschütze.

1:1. Die Hallenser konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Felix Blautzik versenkte den Ball in der 60. Minute ein weiteres Mal. So leicht ließen sich die Hallenser aber nicht abhängen. Max Mücke schoss und traf in Minute 67 ein weiteres Mal. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Hallenser den Ball in der 71. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. In der 51. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) steckte einmal Gelb ein. Spielstand 3:2 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 16.15 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Blautzik (Nietleben) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Nietleben erreichen (89.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Reideburger SV

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Seidel, Kastner, Blautzik, Rosenheinrich, Schröder, Ruppe, Preuß, Müller, Thiele, Reso

Reideburger SV: Ziese – Drüppel, Frerichs, Gläser, Köhler, Henze, Bismark, Reiss, Schaaff, Mücke

Tore: 1:0 Felix Blautzik (10.), 1:1 Max Mücke (33.), 2:1 Felix Blautzik (60.), 2:2 Max Mücke (67.), 2:3 Marc Leon Thiele (71.), 3:3 Felix Blautzik (89.); Schiedsrichter: Oskar Völker (Halle); Zuschauer: 23