Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Sonntag war die SV Fortuna Magdeburg gegenüber der NSG SSC/RW Weißenfels machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Magdeburg/MTU. Vor 31 Zuschauern hat sich das Team von Roman Laqua mit 0:2 (0:1) gegen Weißenfels geschlagen geben müssen.

Lucas Menzel (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

SV Fortuna Magdeburg hinkt 0:2 hinterher – 81. Minute

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Tim Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (81.). In Spielminute 82 handelte sich die NSG SSC/RW Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – NSG SSC/RW Weißenfels

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Meister, Shaqiri (64. Mohibi), Starikovskiy (74. Drizari), Czerwenka, Al-Chuaibi, Gödecke, Telch, Tapsoba (46. Heise), Böttcher, Prause (46. Kirchhoff)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Buttlar, Wagner, Saedan, Heerdegen, Ulrich (67. Perrey), Sturm (86. Meyer), Kuhles, Schulze, Menzel (61. Ohl)

Tore: 0:1 Lucas Menzel (14.), 0:2 Tim Schulze (81.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 31