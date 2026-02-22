Ergebnis 15. Spieltag Heimniederlage: SV Fortuna Magdeburg muss 0:2 gegen NSG SSC/RW Weißenfels hinnehmen
Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Sonntag war die SV Fortuna Magdeburg gegenüber der NSG SSC/RW Weißenfels machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.
Magdeburg/MTU. Vor 31 Zuschauern hat sich das Team von Roman Laqua mit 0:2 (0:1) gegen Weißenfels geschlagen geben müssen.
Lucas Menzel (NSG SSC/RW Weißenfels) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 15
SV Fortuna Magdeburg hinkt 0:2 hinterher – 81. Minute
Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Tim Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (81.). In Spielminute 82 handelte sich die NSG SSC/RW Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein.
Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – NSG SSC/RW Weißenfels
SV Fortuna Magdeburg: Klein – Meister, Shaqiri (64. Mohibi), Starikovskiy (74. Drizari), Czerwenka, Al-Chuaibi, Gödecke, Telch, Tapsoba (46. Heise), Böttcher, Prause (46. Kirchhoff)
NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Buttlar, Wagner, Saedan, Heerdegen, Ulrich (67. Perrey), Sturm (86. Meyer), Kuhles, Schulze, Menzel (61. Ohl)
Tore: 0:1 Lucas Menzel (14.), 0:2 Tim Schulze (81.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 31