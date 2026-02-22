Signifikant unterlegen zeigte sich der Haldensleber SC im Spiel gegen den SV Arminia Magdeburg am vergangenen Sonntag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 4:8 (4:6).

Haldensleben/MTU. Der Haldensleber SC und der SV Arminia Magdeburg haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 4:8 (4:6).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Timo Jakob für Magdeburg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Louis Neumann den Ball ins Netz (6.).

1:1 im Duell zwischen Haldensleber SC und SV Arminia Magdeburg – 6. Minute

1:1. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Timo Jakob traf in der 11. Minute noch einmal. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Louis Neumann schoss und traf in der 16. Spielminute zum zweiten Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Jannes Michael Prokop schoss und traf in der 32. Spielminute per Strafstoß. Gefährlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 3:5 aus. Schultz schoss und traf in der 38. Minute, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Neumann schoss und traf in der 45. Spielminute zum dritten Mal. Eine echte Bedrohung stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Louis Hering schoss und traf in Spielminute 69. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der Haldensleber SC kassierte einmal Gelb. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Schultz (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 8:4 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Grmay (46. Petrochenko), Neumann, Boege, Schnee, Madaus, Sulfrian, Ahlfeld, Fölsch, Prokop (90. Schürmann), Thal

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Kranz, May, Beyer (70. Scharfe), Schultz, Schoendube (46. Sheviakov), Hättasch (64. Hering), Jakob, Reka, Gerlach, Stackfleth

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40