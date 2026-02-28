Die SG Wippertal (flex) hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit 3:6 (1:1).

Mansfeld/MTU. Am Samstag haben sich die SG Wippertal (flex) und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:6 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Elias Valentin das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Gordon Kindeleit (30.) erzielt wurde.

30. Minute SG Wippertal (flex) gleichauf mit JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1

Unentschieden. Die JSGer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Mit einem Doppelpack von Elias Valentin erlangte die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einen Vorsprung. Die Mansfelder blieben ihnen auf den Fersen. Jason Sturm traf in Minute 66. Brenzlich wurde es für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 2:4 aus. Valentin versenkte den Ball in der 73. Minute zum vierten Mal. Zu all dem Jammer lenkte der Mansfelder den Ball in der 84. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann verbuchten die JSGer einen zusätzlichen Erfolg. Till Krüger schoss und traf in der 87. Minute. Spielstand 6:2 für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Julius Randhahn den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Mansfelder aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Porth (62. Vondran), Schinke (90. Beutler), Sturm, Gießler, Kaiser (62. Thomas), Randhahn, Apelt, Kindeleit

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Schaibler, Siebert (50. Brach), Krüger (88. Schmidt), Valentin, Hattwig, Ruß (60. Zabel), Störmer, Thiede (35. Theuring)

Tore: 0:1 Elias Valentin (29.), 1:1 Gordon Kindeleit (30.), 1:2 Elias Valentin (51.), 1:3 Elias Valentin (54.), 2:3 Jason Sturm (66.), 2:4 Elias Valentin (73.), 2:5 Cedric Schinke (84.), 2:6 Till Krüger (87.), 3:6 Julius Randhahn (90.); Schiedsrichter: Nico Niedzwiedz (Luth.Eisleben); Zuschauer: 44