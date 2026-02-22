Für den Gastgeber Nietlebener SV Askania 09 (Flex) endete das Spiel gegen den Reideburger SV am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einem 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Salzatal/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und der Reideburger SV am Sonntag 3:3 (1:1) getrennt.

Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Max Mücke den Ball ins Netz.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und Reideburger SV – 1:1 in Minute 33

Unentschieden. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Felix Blautzik versenkte den Ball in Minute 60 noch einmal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Max Mücke schoss und traf in der 67. Minute noch einmal. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Hallenser den Ball in der 71. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. In der 51. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 3:2 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 16.15 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Blautzik, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erreichen (89.). Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Reideburger SV

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Preuß, Ruppe, Müller, Blautzik, Reso, Kastner, Rosenheinrich, Seidel, Thiele

Reideburger SV: Ziese – Bismark, Gläser, Frerichs, Henze, Drüppel, Reiss, Köhler, Mücke, Schaaff

Tore: 1:0 Felix Blautzik (10.), 1:1 Max Mücke (33.), 2:1 Felix Blautzik (60.), 2:2 Max Mücke (67.), 2:3 Marc Leon Thiele (71.), 3:3 Felix Blautzik (89.); Schiedsrichter: Oskar Völker (Halle); Zuschauer: 23