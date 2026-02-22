Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem haushohen Ergebnis von 0:9 (0:4) verließ der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende den Sportplatz- Platz 2. Der VfB 1906 Sangerhausen fuhr siegreich nach Hause.

Barleben/MTU. Die 14 Beobachter auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber FSV Barleben 1911 ein ernüchterndes 0:9 (0:4) einstecken musste.

Damien Halle (VfB 1906 Sangerhausen) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Halle den Ball ins Netz (20.).

FSV Barleben 1911 sieht sich 0:2 im Rückstand – 20. Minute

Der Siegeszug der Sangerhäuser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Bemmann im gegnerischen Tor. Philip Schütz traf in Minute 33, Halle in Minute 45, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 48, Theo Schremmer in Minute 55, Philip Schütz in Minute 70 und Sixten-Conner Bärwolf in Minute 75. Spielstand 8:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Unmittelbar darauf gelang es Tim Lange, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:9 zu erweitern (76.). In Spielminute 87 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB 1906 Sangerhausen

FSV Barleben 1911: Alexander – Winter, Mathiot, J. P. Meyer, J. L. Meyer (46. Leon), Hein, Altergott, Müller, Rautmann, Teubner, Korbginski

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Nicolai (50. Ruppe), Buchhorn, Schütz, Lange, Bühling, Zarkua (50. Ehrich), Bärwolf, Schremmer (55. Hering), Halle, Grenzebach (55. Schoder)

Tore: 0:1 Damien Halle (17.), 0:2 Damien Halle (20.), 0:3 Philip Schütz (33.), 0:4 Damien Halle (45.), 0:5 Sixten-Conner Bärwolf (48.), 0:6 Theo Schremmer (55.), 0:7 Philip Schütz (70.), 0:8 Sixten-Conner Bärwolf (75.), 0:9 Tim Lange (76.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 14