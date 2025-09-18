Der BSV Halle-Ammendorf erzielte am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 45 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Halle/MTU. Die 45 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Nietleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Gleich nach dem Anstoß schoss Sean-Anthony Apelt das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der BSV Halle-Ammendorf kassierte einmal Gelb (10.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Lucas Brüske. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Apelt den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 4

Sean-Anthony Apelt kickt BSV Halle-Ammendorf in 2:0-Führung – 48. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Pause, als Maximilian-Elias Pötzsch den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (69.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Liebig – Pötzsch, Elsner, Eitner, Metzler, Meisel, Winter, Rötzschke, Apelt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Blautzik, Wendt, Preuß, Kappen, Möhwald, Silber, Neutag, Rosenheinrich

Tore: 1:0 Sean-Anthony Apelt (6.), 2:0 Sean-Anthony Apelt (48.), 3:0 Maximilian-Elias Pötzsch (69.); Schiedsrichter: Felix Bartel (Merseburg); Zuschauer: 45