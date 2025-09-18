Der BSV Halle-Ammendorf errang am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 45 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Halle/MTU. Die 45 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Nietleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Gleich nach Spielstart schoss Sean-Anthony Apelt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der BSV Halle-Ammendorf kassierte einmal Gelb (10.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Lucas Brüske. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 48 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Apelt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 4

Sean-Anthony Apelt kickt BSV Halle-Ammendorf in 2:0-Führung – 48. Minute

In Minute 69 fiel der finale Treffer der Partie. 24 Minuten nach der Pause gelang es Maximilian-Elias Pötzsch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (69.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Liebig – Elsner, Meisel, Eitner, Rötzschke, Apelt, Winter, Pötzsch, Metzler

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Blautzik, Preuß, Rosenheinrich, Wendt, Möhwald, Kappen, Neutag, Silber

Tore: 1:0 Sean-Anthony Apelt (6.), 2:0 Sean-Anthony Apelt (48.), 3:0 Maximilian-Elias Pötzsch (69.); Schiedsrichter: Felix Bartel (Merseburg); Zuschauer: 45