Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimbonus half der JSG Mansfelder Grund am Samstag nicht, als sie sich vor 30 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen den SV Blau-Weiß Dölau verabschieden musste.

Helbra/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Ronny Kühne. Der Trainer von JSG musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Dölau beobachten.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Spieler Nummer 9 für Dölau traf und drei Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (48.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Minute 83: JSG Mansfelder Grund 0:2 im Hintertreffen

In der 80. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Spieler Nummer 17 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (83.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SV Blau-Weiß Dölau

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Göbel, Hoppstock (77. Sprenger), Jalowietzki, Zeuch, Waskewitz, Eberwein (61. Peuckert), Rothe (89. Hofmann), Weißenborn, Wernicke, Lischka

SV Blau-Weiß Dölau: Klein – Ecke, Kaplanidis, (61. Reum), Nietschmann (61. Mann), Henze, Junghardt (46. Junghahn), Tyfko

Tore: 0:1 (48.), 0:2 (83.); Schiedsrichter: Andy Litschko-Naumann (Erfurt); Zuschauer: 30