Signifikant unterlegen zeigte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) im Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:3).

Halle/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Lucas Brüske mit 0:4 (0:3) gegen Dölau geschlagen geben müssen.

Nach gerade einmal 18 Minuten schoss Spieler Nummer 9 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Spieler Nummer 9 den Ball ins Netz.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) liegt 0:2 zurück – 34. Minute

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Darnell Zeug wurde für Constantin Preuß eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Dionysis Kaplanidis für Tilmann Ecke und Timon Henze für Johannes Richard Riedel den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

24 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Spieler Nummer 9 (Dölau) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (69.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – SV Blau-Weiß Dölau

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Rosenheinrich (26. Kappen), Schröder, Müller, Neutag (10. Möhwald), Preuß (64. Zeug), Ruppe (82. Forisch), Seidel, Wendt (82. Alali), Scharschuh, Silber

SV Blau-Weiß Dölau: – Nietschmann (46. Khalel), Junghardt, Tyfko (28. Klein), Henze (46. Riedel), Junghahn, Kaplanidis (42. Ecke)

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (34.), 0:3 (35.), 0:4 (69.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 35