Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Turbine Halle und VfL Halle 96 I (U19) am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Halle/MTU. Mit einem Unentschieden sind die Turbine Halle und der VfL Halle 96 I (U19) am Sonntag auseinander gegangen. 110 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Lennox Sikora (Turbine Halle) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

Minute 76 Turbine Halle gleichauf mit VfL Halle 96 I (U19) – 1:1

31 Minuten nach der Pause konnte Karl-Luis Bärwald (Halle) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle erzielen (76.). Die Hallenser sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – VfL Halle 96 I (U19)

Turbine Halle: Nuding – Saile, Ries, Brandt, Obier (55. Nordhausen), Schneider (62. Sikora), Canabate Kasparek, Schischka, Sommer (36. Hohl), Waschkowitz, Só

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Unthan, Bärwald, Heute (65. Omoike), Prokein, Rayko, Meyer, Lorenz (65. Kaiser), Onyedeke, Khalid (85. Zabel), Roschig

Tore: 1:0 Lennox Sikora (63.), 1:1 Karl-Luis Bärwald (76.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Felix Bartel; Zuschauer: 110