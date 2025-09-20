In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI kassierte die JSG Halle Nord am Wochenende eine üble Pleite gegen den BSV Halle-Ammendorf und ging 0:7 (0:3) vom Platz.

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Seeben wurden die Fans der JSG Halle Nord am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sieben Bälle gingen Keeper Nico Jannick Hönicke ins Netz. Das Spiel endete 0:7 (0:3).

Dustin Scheller (BSV Halle-Ammendorf) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Lias Noah Eitner den Ball ins Netz.

36. Minute: JSG Halle Nord liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Matthias Winter im gegnerischen Tor. Elias Meisel traf in Minute 44, Lukas Rötzschke in Minute 51 und Sean-Anthony Apelt zweimal in Minute 55 und 69. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Die Hallenser wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumten Niklas Winter für Leon Warnecke und Maximilian-Elias Pötzsch für Abdoul Moulin Sare den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Leon Warnecke den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:7 verfestigte (89.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Die JSGer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – BSV Halle-Ammendorf

JSG Halle Nord: Hönicke – Marks (58. Renner), Hengmith (38. Hufenreiter), Renneberg, Theibach (46. Meisterknecht), Heumann, Hapke (32. Wendler), Simmert, Eichhorn (28. Wiesen), Machatsch, Dreier

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Meisel (68. Lebenda), Scheller, Schwabach (46. Müller), Metzler, Apelt, Rötzschke, Elsner, Eitner, Winter (71. Warnecke), Pötzsch (73. Sare)

Tore: 0:1 Dustin Scheller (11.), 0:2 Lias Noah Eitner (36.), 0:3 Elias Meisel (44.), 0:4 Lukas Rötzschke (51.), 0:5 Sean-Anthony Apelt (55.), 0:6 Sean-Anthony Apelt (69.), 0:7 Leon Warnecke (89.); Schiedsrichter: Mohammad Fareed Safi (Halle); Zuschauer: 30