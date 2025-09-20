In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI kassierte die JSG Halle Nord am Wochenende eine üble Pleite gegen den BSV Halle-Ammendorf und ging 0:7 (0:3) vom Platz.

Halle/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Andreas Kiesow hat am Samstag vor 30 Zuschauern auf dem Sportplatz Seeben ganze sieben Bälle kassiert. Das Spiel endete 0:7 (0:3).

Dustin Scheller (BSV Halle-Ammendorf) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lias Noah Eitner den Ball ins Netz.

JSG Halle Nord sieht sich 0:2 im Rückstand – 36. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Elias Meisel traf in Minute 44, Lukas Rötzschke in Minute 51 und Sean-Anthony Apelt zweimal in Minute 55 und 69. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Hallenser durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprangen Leon Warnecke für Niklas Winter und Abdoul Moulin Sare für Maximilian-Elias Pötzsch ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Leon Warnecke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:7 auszubauen (89.). Die JSG Halle Nord rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – BSV Halle-Ammendorf

JSG Halle Nord: Hönicke – Hengmith (38. Hufenreiter), Eichhorn (28. Wiesen), Hapke (32. Wendler), Renneberg, Dreier, Theibach (46. Meisterknecht), Machatsch, Simmert, Heumann, Marks (58. Renner)

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Eitner, Pötzsch (73. Sare), Apelt, Metzler, Elsner, Schwabach (46. Müller), Meisel (68. Lebenda), Rötzschke, Winter (71. Warnecke), Scheller

Tore: 0:1 Dustin Scheller (11.), 0:2 Lias Noah Eitner (36.), 0:3 Elias Meisel (44.), 0:4 Lukas Rötzschke (51.), 0:5 Sean-Anthony Apelt (55.), 0:6 Sean-Anthony Apelt (69.), 0:7 Leon Warnecke (89.); Schiedsrichter: Mohammad Fareed Safi (Halle); Zuschauer: 30