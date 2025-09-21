Der SV Blau-Weiß Dölau hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die SG Buna Halle-Neustadt mit 2:4 (1:2).

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und die SG Buna Halle-Neustadt am Sonntag 2:4 (1:2) getrennt.

Mohamad Saleh Abdulhamid (SG Buna Halle-Neustadt) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Spieler Nummer 21 (28.) erzielt wurde.

28. Minute SV Blau-Weiß Dölau gleichauf mit SG Buna Halle-Neustadt – 1:1

Tor Nummer drei schoss Abdulhamid für Halle-Neustadt (41.). Die Partie blieb spannend. Mohamad Saleh Abdulhamid traf für Halle-Neustadt (56). Spielstand 4:1 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Spieler Nummer 21 den Ball erneut aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr einholen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Buna Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau: – Kaplanidis (70. Ecke), Klein, Tyfko (74. Rammelt), Junghardt (46. Khalel), Nietschmann, Henze, Riedel

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Dong, Ballhaus (77. Solyman), Ivanko, Riethe (68. Wagner), Taher, Vernau, Abdulhamid, Gerlach (68. Ali), Manndou, Seym

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (13.), 1:1 (28.), 1:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (41.), 1:3 Mohamad Saleh Abdulhamid (56.), 1:4 Mohamad Saleh Abdulhamid (89.), 2:4 (90.+4); Schiedsrichter: Tim Treizel (Halle); Zuschauer: 51