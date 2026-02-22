Ein 3:3 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und Reideburger SV am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Salzatal/MTU. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und der Reideburger SV haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Felix Blautzik für Nietleben traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 33 wurde das Gegentor durch Max Mücke erzielt.

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) Kopf an Kopf mit Reideburger SV – 1:1 in Minute 33

Gleichstand. Die Hallenser schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Felix Blautzik schoss und traf in Spielminute 60 zum zweiten Mal. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Max Mücke versenkte den Ball in der 67. Minute noch einmal. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Hallenser den Ball in der 71. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. In der 51. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 3:2 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 16.15 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Blautzik (Nietleben) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Nietleben erlangen (89.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Reideburger SV

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Rosenheinrich, Thiele, Ruppe, Reso, Müller, Blautzik, Schröder, Kastner, Seidel, Preuß

Reideburger SV: Ziese – Mücke, Köhler, Henze, Gläser, Frerichs, Drüppel, Reiss, Bismark, Schaaff

Tore: 1:0 Felix Blautzik (10.), 1:1 Max Mücke (33.), 2:1 Felix Blautzik (60.), 2:2 Max Mücke (67.), 2:3 Marc Leon Thiele (71.), 3:3 Felix Blautzik (89.); Schiedsrichter: Oskar Völker (Halle); Zuschauer: 23