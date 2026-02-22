Klar unterlegen zeigte sich der FC Einheit Rudolstadt in der Auseinandersetzung gegen den VfB Empor Glauchau vergangenen Sonntag in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Rudolstadt/MTU. Das Spiel zwischen Rudolstadt und Glauchau ist mit einer klaren 0:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karten an die Rudolstädter (23., 30., 34.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Florian Hähnel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (48.). Die Glauchauer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (54.).

FC Einheit Rudolstadt sieht sich 0:2 im Rückstand – 54. Minute

Der Siegeszug der Glauchauer brach nicht ab. Minute 57: Glauchau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Randolf Riesen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In der 77. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt steckte noch einmal Gelb ein.

In der allerletzten Minute konnte Werrmann (Glauchau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 verließen die Glauchauer den Platz als Sieger. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Empor Glauchau

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Ensenbach (75. Rupprecht), Heß (79. Barthel), Schneider, Rühling, Krahnert, Schlegel, Smyla (75. Bakavoli Mohammadi), Starke, Kponton (46. Zerrenner), Frackowiak

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Hähnel, Rühling (61. Luge), Sieber, Hertel (76. Sovago), Bernhardt, Ullmann, Knoll, Werrmann, Riesen (76. Gaida), Barth (83. Bernert)

Tore: 0:1 Florian Hähnel (48.), 0:2 Luis Werrmann (54.), 0:3 Randolf Riesen (57.), 0:4 Luis Werrmann (90.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 125