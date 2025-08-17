Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI durfte sich der MSV Eisleben vor 35 Zuschauern über einen soliden 4:1 (1:0)-Erfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf freuen.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 35 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 geboten. Die Eisleber waren den Gästen aus Halle-Ammendorf mit 4:1 (1:0) souverän überlegen.

Es waren schon 26 Minuten des Spiels vergangen, als Leandros Paris Markou für Eisleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 48 wurde das Gegentor durch Abdoul Latife Lebenda erzielt.

Minute 48 MSV Eisleben und BSV Halle-Ammendorf im Gleichstand – 1:1

John Beese traf für Eisleben in Minute 52 und Lennox Schmidt in Minute 64. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Yannik Rische (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 4:1 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der MSV Eisleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – BSV Halle-Ammendorf

MSV Eisleben: Knieriem – L. Schmidt, Ebert, Beese (85. Rüstenberg), Neugebauer, Rische, Markou, Haase, Wiegand (71. Dubova), Engel (79. Flemming), A. Schmidt (76. Fischer)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Schwabach (46. Heinicke), Müller (79. Sare), Pötzsch, Metzler, Winter, Elsner, Scheller, Apelt, Warnecke (46. Lebenda), Eitner

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (26.), 1:1 Abdoul Latife Lebenda (48.), 2:1 John Beese (52.), 3:1 Lennox Schmidt (64.), 4:1 Yannik Rische (76.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Zuschauer: 35