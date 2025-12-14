Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber MSV Eisleben vor 57 Zuschauern gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit einem souveränen 9:0 (3:0) durch.

Eisleben/MTU. Gleich neunmal hat der MSV Eisleben am Sonntag gegen die Gegner aus Nietleben eingenetzt. 9:0 (3:0) für die Eisleber.

Andrin Dubova (MSV Eisleben) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Leandros Paris Markou den Ball ins Netz.

MSV Eisleben führt in Minute 36 mit 2:0

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Hallenser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Rische (Eisleben) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 9:0 verließen die Eisleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – Engel, Markou, Beese, A. Schmidt, Dubova, Ebert, L. Schmidt, Rische

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Kastner, Preuß, Wendt, Scharschuh, Silber, Thiele, Tröger

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57