Der SV Blau-Weiß Dölau hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die SG Buna Halle-Neustadt mit 2:4 (1:2).

Mohamad Saleh Abdulhamid traf für die SG Buna Halle-Neustadt in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hallenser konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Spieler Nummer 21 der Torschütze (28.).

SV Blau-Weiß Dölau und SG Buna Halle-Neustadt – 1:1 in Minute 28

Tor Nummer drei schoss Abdulhamid für Halle-Neustadt (41.). Die Partie blieb spannend. Mohamad Saleh Abdulhamid traf für Halle-Neustadt (56). Spielstand 4:1 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Schon fünf Spielminuten später konnte Spieler Nummer 21 (Dölau) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+4). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Buna Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau: – Tyfko (74. Rammelt), Klein, Henze, Riedel, Junghardt (46. Khalel), Nietschmann, Kaplanidis (70. Ecke)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Manndou, Seym, Dong, Ivanko, Taher, Ballhaus (77. Solyman), Vernau, Abdulhamid, Gerlach (68. Ali), Riethe (68. Wagner)

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (13.), 1:1 (28.), 1:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (41.), 1:3 Mohamad Saleh Abdulhamid (56.), 1:4 Mohamad Saleh Abdulhamid (89.), 2:4 (90.+4); Schiedsrichter: Tim Treizel (Halle); Zuschauer: 51