Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimvorteil half dem SV Blau-Weiß Dölau am Sonntag nicht, als er sich vor 51 Zuschauern mit 2:4 (1:2) gegen die SG Buna Halle-Neustadt geschlagen geben musste.

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und die SG Buna Halle-Neustadt am Sonntag 2:4 (1:2) getrennt.

Mohamad Saleh Abdulhamid traf für die SG Buna Halle-Neustadt in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Hallenser konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Spieler Nummer 21 der Torschütze (28.).

Tor Nummer drei schoss Abdulhamid für Halle-Neustadt (41.). Die Partie blieb spannend. Mohamad Saleh Abdulhamid traf für Halle-Neustadt (56). Spielstand 4:1 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 21, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+4). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Buna Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau: – Tyfko (74. Rammelt), Kaplanidis (70. Ecke), Henze, Nietschmann, Junghardt (46. Khalel), Riedel, Klein

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Seym, Riethe (68. Wagner), Manndou, Gerlach (68. Ali), Dong, Vernau, Abdulhamid, Ivanko, Ballhaus (77. Solyman), Taher

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (13.), 1:1 (28.), 1:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (41.), 1:3 Mohamad Saleh Abdulhamid (56.), 1:4 Mohamad Saleh Abdulhamid (89.), 2:4 (90.+4); Schiedsrichter: Tim Treizel (Halle); Zuschauer: 51