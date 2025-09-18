Für den Gastgeber 1. SC 1911 Heiligenstadt endete das Spiel gegen den RSV Eintracht 1949 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und dem RSV Eintracht 1949 mit einem Unentschieden.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Patrick Hinze vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Luca Krüsemann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

53. Minute 1. SC 1911 Heiligenstadt und RSV Eintracht 1949 im Gleichstand – 1:1

Der rettende Treffer für den 1. SC 1911 Heiligenstadt fiel kurz nach der Halbzeitpause. Acht Minuten nach Anstoß gelang es Maciej Wolanski, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die heimer zu erlangen (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom RSV Eintracht 1949 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – RSV Eintracht 1949

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Wolanski, Abdoul Aziz, Bako, Gorges, Jeschke, Berger (83. Henkel), Pietsch, Schnellhardt, Vogt (75. Wilhelm), Fiedler (90. Rohner)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Sommer, Göth (86. Hauck), Hellwig, Samson, Plumpe (86. Koschembahr), Kruska, Mustapha, Fron (73. Seeger), Krüsemann (64. Jupolli), Güllmeister

Tore: 0:1 Luca Krüsemann (36.), 1:1 Maciej Wolanski (53.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 435