Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB Empor Glauchau und FSV Budissa Bautzen am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Glauchau/MTU. Mit einem Unentschieden sind der VfB Empor Glauchau und der FSV Budissa Bautzen am Sonntag vom Platz gegangen. 133 Zuschauer sahen das Spiel im Sportpark Meeraner Str..

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Lucien Hertel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Minute 26 VfB Empor Glauchau gleichauf mit FSV Budissa Bautzen – 1:1

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Jannik Käppler (Bautzen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bautzen erzielen (26.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FSV Budissa Bautzen

VfB Empor Glauchau: Reissig – Albustin, Ullmann, Hertel (67. Werrmann), Sieber, Anger, Mende (80. Degel), Mack, Riesen, Bochmann, Knoll (80. Börner)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schröder, Zech, Noack, Rohlik, Rohlik, Käppler (46. Cellarius), Gerhardi, Hentsch, Haustein (73. Noack), Hennig

Tore: 1:0 Lucien Hertel (9.), 1:1 Jannik Käppler (26.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Ahmad Chahrour, Leander Dietz; Zuschauer: 133