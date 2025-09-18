Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB Empor Glauchau und FSV Budissa Bautzen am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Glauchau/MTU. Mit einem Gleichstand sind der VfB Empor Glauchau und der FSV Budissa Bautzen am Sonntag vom Platz gegangen. 133 Zuschauer sahen das Spiel im Sportpark Meeraner Str..

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Lucien Hertel für Glauchau traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

1:1 für VfB Empor Glauchau und FSV Budissa Bautzen – Minute 26

Der Ausgang des Spiels ist schon in der ersten Halbzeit deutlich absehbar. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Jannik Käppler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Bautzener Team erzielte (26.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FSV Budissa Bautzen

VfB Empor Glauchau: Reissig – Albustin, Ullmann, Bochmann, Riesen, Knoll (80. Börner), Mende (80. Degel), Anger, Hertel (67. Werrmann), Sieber, Mack

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Noack, Zech, Gerhardi, Rohlik, Schröder, Hennig, Haustein (73. Noack), Hentsch, Käppler (46. Cellarius), Rohlik

Tore: 1:0 Lucien Hertel (9.), 1:1 Jannik Käppler (26.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Ahmad Chahrour, Leander Dietz; Zuschauer: 133