Ein 2:2 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Grimma und VfB Auerbach 1 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Grimma/MTU. Der FC Grimma und der VfB Auerbach 1 haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Charlie Spranger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Auerbach 1 kassierte einmal Gelb (35.). Das Gegentor konnten die Grimmaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jan Hübner den Ball ins Netz.

Minute 50 FC Grimma gleichauf mit VfB Auerbach 1 – 1:1

Unentschieden. Grimmas Alexander Vogel konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der FC Grimma kassierte einmal Gelb.

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Felix Hache, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Auerbacher zu erreichen (81.). Der FC Grimma hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Auerbach 1

FC Grimma: Cap – Seidl (46. Öner), Wächtler, Rieger (46. Werner), Vogel, Kind (87. Mattheus), Janz, Katzenberger, Hübner, Ziffert, Pistol

VfB Auerbach 1: Birke – Spranger (62. Graf), Kadric (62. Weigel), Guzlajevs (38. Lippmann), Hache, Bauer, Kaiser, Birkner, Schardt, Roscher (62. Cermus), Schmidt

Tore: 0:1 Charlie Spranger (29.), 1:1 Jan Hübner (50.), 2:1 Alexander Vogel (74.), 2:2 Felix Hache (81.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Christian Schlömann, John Bartsch; Zuschauer: 86