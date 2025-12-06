Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VfB 1921 Krieschow vor 186 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Kolkwitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 186 Besuchern auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz geboten. Die Kolkwitz waren den Gästen aus Stendal mit 4:1 (2:1) souverän überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Jannis Fuchs für Krieschow traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Kolkwitz legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Andy Hebler der Torschütze (14.).

Minute 14: VfB 1921 Krieschow liegt mit 2:0 vorne

Es lief nicht gut für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 gelang es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Miguel Pereira Rodrigues (Krieschow) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 gingen die Kolkwitz als Sieger vom Platz. In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Seibt (61. Michalski), Hebler (73. Stephan), Bittroff, Pereira Rodrigues, Raak (73. Zurawsky), Fuchs, Dreßler (46. Knechtel), Gerstmann, Grimm, Pahlow (84. Zizka)

1. FC Lok Stendal: Poser – Schleicher, Knoblich (80. Konieczny), Mahrhold (70. Matiiv), Schaarschmidt, Kaschlaw, Witte (70. Pfeiffer), Scheffler, Schulze (70. Ilchenko), Stark, Masuth (85. Kovalov)

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186