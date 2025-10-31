Dem SC Freital glückte es am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FSV Budissa Bautzen mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 730 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freital/MTU. Die 730 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen die Gäste aus Bautzen mit 4:1 (2:0) souverän.

Moritz Herold (SC Freital) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Freitaler legten in der 28. Minute nach. Diesmal war Finn Heidler der Torschütze.

Es lief nicht gut für den FSV Budissa Bautzen. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Bruno Schiemann traf für Freital in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Louis Menz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (76.). Damit war der Triumph der Freitaler gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FSV Budissa Bautzen

SC Freital: Kamenz – Adler, Frenzel, Horschig, Menz, Wermann (70. Tänzer), Fluß (62. Weidauer), Herold (70. Michael), Von Brezinski, Heidler (81. Ohnesorge), Schiemann (62. Schulze)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schröder, Hennig, Rohlik, Kloß (46. Orosz), Noack, Gerhardi, Hentsch (68. Noack), Käppler (23. Rohlik), Haustein (68. Hanisch), Zech (81. Böhme)

Tore: 1:0 Moritz Herold (9.), 2:0 Finn Heidler (28.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (48.), 3:1 Bruno Schiemann (58.), 4:1 Louis Menz (76.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Johannes Drößler, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 730