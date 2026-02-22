Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem beeindruckenden 6:1 (2:1) ging der VfL Halle 96 von Coach Luca Shubitidze aus dem Duell mit dem FC Grimma vom Platz.

Halle/MTU. 6:1 (2:1) in Halle: Ganze sechs Bälle hat das Team von Luca Shubitidze, der VfL Halle 96, am Sonntag im Tor der Gäste aus Grimma untergebracht.

Ludwig Bölke (VfL Halle 96) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Raimison Draiton Dos Santos (24.) erzielt wurde.

Minute 24: VfL Halle 96 mit 2:0 Vorsprung

Es lief nicht gut für den FC Grimma. In Minute 38 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Grimmaer zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Niclas Hüttig traf für Halle in Minute 60, Jegor Jagupov in Minute 66 und Niclas Hüttig in Minute 68. Spielstand 5:1 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Joel Marks (Halle) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 6:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – FC Grimma

VfL Halle 96: Stark – Jagupov, Hüttig (82. Cabral), Dos Santos (82. Racine), Rayko (72. Kurti), Pessel, Lubsch, Bölke (72. Emmerich), Haese, Shoshi (63. Arzumanian), Marks

FC Grimma: Cap – Kind (87. Schulze), Spreitzer (69. Rasser), Rieger, Katzenberger (69. Kögler), Mattheus, Werner (69. Seidl), Bartsch, Janz, Ziffert, Vogel

Tore: 1:0 Ludwig Bölke (15.), 2:0 Raimison Draiton Dos Santos (24.), 2:1 Alexander Vogel (38.), 3:1 Niclas Hüttig (60.), 4:1 Jegor Jagupov (66.), 5:1 Niclas Hüttig (68.), 6:1 Joel Marks (76.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Jacob Slotta, Philipp Stolze; Zuschauer: 69