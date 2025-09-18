Ein 1:1 (0:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von 1. SC 1911 Heiligenstadt und RSV Eintracht 1949 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und dem RSV Eintracht 1949 mit einem Unentschieden.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Patrick Hinze, als Luca Krüsemann für RSV traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

1:1 im Duell zwischen 1. SC 1911 Heiligenstadt und RSV Eintracht 1949 – Minute 53

Der rettende Treffer für den 1. SC 1911 Heiligenstadt fiel kurz nach dem Seitenwechsel. Acht Minuten nach Anstoß gelang es Maciej Wolanski, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die heimer zu erlangen (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom RSV Eintracht 1949 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – RSV Eintracht 1949

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Vogt (75. Wilhelm), Fiedler (90. Rohner), Gorges, Jeschke, Bako, Pietsch, Schnellhardt, Wolanski, Berger (83. Henkel), Abdoul Aziz

RSV Eintracht 1949: Brenn – Krüsemann (64. Jupolli), Fron (73. Seeger), Mustapha, Sommer, Hellwig, Güllmeister, Plumpe (86. Koschembahr), Samson, Kruska, Göth (86. Hauck)

Tore: 0:1 Luca Krüsemann (36.), 1:1 Maciej Wolanski (53.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 435