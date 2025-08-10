Am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber SG Union Sandersdorf gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Union Sandersdorf und der 1. SC 1911 Heiligenstadt ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Erik Exner traf für die SG Union Sandersdorf in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Leon Gümpel den Ball ins Netz.

Minute 41 SG Union Sandersdorf auf Augenhöhe mit 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1:1

Unentschieden. gasts Robin Vogt konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Viktor Stashenko, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sandersdorfer zu erlangen (84.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sauer (46. Walter), Schnabel, Jauck, Seifert (70. Stashenko), Hamella, Brunner (85. Silla), Nakano, Farkas (46. Wonneberger), Exner, Choschnau (46. Koto'o Djouokou)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Vogt (81. Pietsch), Möhlhenrich, Gümpel (65. Wilhelm), Jeschke, Abdoul Aziz (81. Lerch), Göbel, Gorges, Wolanski, Köhler (73. Fiedler), Berger

Tore: 1:0 Erik Exner (20.), 1:1 Leon Gümpel (41.), 1:2 Robin Vogt (70.), 2:2 Viktor Stashenko (84.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Sven Schröder, Marcel Mallassa; Zuschauer: 146