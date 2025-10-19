Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber VfB 1921 Krieschow gegen den VfL Halle 96 ein 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Kolkwitz/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich der VfB 1921 Krieschow und der VfL Halle 96 am Sonntag 3:3 (0:3) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Niclas Hüttig das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Mathieu Racine den Ball ins Netz (21.).

VfB 1921 Krieschow sieht sich 0:2 im Rückstand – 21. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Krieschow-Torwart nicht verhindern (30.). Der Vorsprung des VfL Halle 96 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Koch kämpfte weiter und in Minute 66 gelang Andy Hebler endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Unmittelbar darauf gelang es Colin Raak, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kolkwitz zu erlangen (80.). In Spielminute 93 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein. Die Kolkwitz sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfL Halle 96

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Felgenträger, Bittroff, Pereira Rodrigues (72. Seibt), Antosiak (60. Hebler), Zurawsky, Knechtel, Pahlow, Raak, Zizka (72. Stephan), Michalski

VfL Halle 96: Schmid – Jagupov (83. Jagatic), Bölke, Haese, Pessel, Hüttig, Marks, Kurti (66. Hentsch), Oikonomidis, Racine, Emmerich (79. Rümpler)

Tore: 0:1 Niclas Hüttig (9.), 0:2 Mathieu Racine (21.), 0:3 Niclas Hüttig (30.), 1:3 Andy Hebler (66.), 2:3 Andy Hebler (76.), 3:3 Colin Raak (80.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Luis Riedel, Daniel Schröder; Zuschauer: 338