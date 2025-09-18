Kein Punktgewinn für Bischofswerdaer FV 1: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt hinnehmen.

Bischofswerda/MTU. Vor 182 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 1:2 (0:0) gegen Halberstadt geschlagen geben müssen.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Silvio Rust das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (55.). Die Halberstädter waren aber noch nicht fertig: In Minute 77 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Pascal Hackethal erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück – Minute 77

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Jonas Krautschick, den Ball ins Netz zu befördern und den Bischofswerdaern noch ein Tor zu verschaffen (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich die VfB Germania Halberstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfB Germania Halberstadt

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Rettig, Weiß, Stopp, Hecker (69. Reh), Born (58. Sobe), Bürger, Hofmann, Scharfe, Scheunert (69. Baudisch), Krautschick

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Boateng (89. Conrad), Heinrich, Hackethal, Klaschka, Huber (88. Zeidler), Grzega, Rust, Hujdurovic, Kohn, Ertmer

Tore: 0:1 Silvio Rust (55.), 0:2 Pascal Hackethal (77.), 1:2 Jonas Krautschick (90.+1); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Tim Gerstenberg, Steven Hebbe; Zuschauer: 182